Teleperformance rejoint le programme Al Lighthouse

(Boursier.com) — Teleperformance rejoint le programme AI Lighthouse. Teleperformance collaborera à la conception et au développement de nouvelles applications d'intelligence artificielle générative (GenAI) dans le domaine de la gestion de l'expérience client (Customer Service Management, CSM) et des services informatiques (IT Service Management, ITSM) pour accroître la productivité ainsi que la satisfaction des employés et des consommateurs.

Annoncé en juillet 2023, le programme AI Lighthouse, unique en son genre, vise à accélérer le développement et l'adoption de l'IA générative dans les entreprises. L'initiative de Teleperformance s'inscrit dans la continuité du lancement de sa solution TP GenAI en début d'année.

Teleperformance apporte au programme AI Lighthouse son expertise en matière de conseil en gestion de l'expérience client, d'IA générative, d'ingénierie et de développement. Le groupe participera à la conception et au développement de nouveaux modèles d'IA générative qui augmentent les capacités des conseillers dans la gestion des interactions avec les consommateurs. Teleperformance vise à automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, telles que la synthèse des contenus, la définition des étapes suivantes à suivre, ainsi que la gestion des connaissances (knowledge management).