Teleperformance rejoint l'indice CAC 40 ESG

(Boursier.com) — Teleperformance , le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, annonce rejoindre l'indice CAC 40 ESG à compter du 16 septembre 2022 après la clôture des marchés. Lancé en mars 2021 par Euronext, l'indice CAC 40 ESG d'Euronext regroupe les 40 entreprises françaises du CAC Large 60 ayant les meilleures pratiques environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG).

Cette distinction reflète l'engagement fort de Teleperformance, signataire du Pacte Mondial des Nations Unies (UN Global Compact) depuis 2011, en faveur du bien-être de ses collaborateurs, de la diversité et de l'inclusion au sein de son organisation, ainsi qu'en faveur du climat. Des résultats concrets témoignent de cette démarche.

L'institut Great Place to Work a cette année certifié "employeurs de premier plan" les opérations du groupe dans 64 pays, soit quatre pays de plus que l'année dernière, représentant 97% des 420.000 collaborateurs de Teleperformance dans le monde. Cette certification indépendante de référence récompense les meilleures pratiques des grandes entreprises dans le domaine de la gestion du capital humain.