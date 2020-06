Teleperformance recule malgré son intégration prochaine au CAC40

Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — Teleperformance va remplacer Sodexo au sein du CAC40. Une consécration pour le spécialiste des centres d'appel guère saluée par les investisseurs ce matin avec une action qui cède 2,7% à 204,6 euros. Il faut dire qu'outre la nouvelle baisse du marché, Morgan Stanley a dégradé la valeur à 'pondération en ligne' tout en réduisant sa cible de 230 à 220 euros. Le broker explique que le consensus prévoit une reprise pour sa filiale de traitement des visas TLS Contact au second semestre 2020, mais cet "espoir est mal placé". La capacité des compagnies aériennes continue à être réduite, et une reprise des volumes d'affaires et des vols long-courriers - un domaine disproportionnellement rentable pour TLS - est encore loin d'être effective, selon l'analyste. Le courtier attend ainsi une meilleure opportunité de valorisation pour redevenir positif.