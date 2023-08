Teleperformance : recule après une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — En dernière position du CAC40, Teleperformance cède 2% à 126,3 euros. Le flux vendeur sur la valeur est à relier à une note de Goldman Sachs qui a dégradé le dossier à 'neutre' tout en coupant sa cible de 265 à 160 euros. La banque d'affaires met en avant la volatilité persistante des conditions macroéconomiques et leur impact sur les volumes et la visibilité des revenus. Elle voit de nouveaux risques sur la guidance 2023 et les perspectives de croissance 2024. Selon le broker, des signes de stabilisation sont nécessaires avant toute remontée potentielle du titre.