Teleperformance : reconnu pour sa gestion client dans la santé en Amérique du Nord

(Boursier.com) — Teleperformance a obtenu le meilleur score de la matrice PEAK 2022 établie par le cabinet Everest dans le domaine de la gestion de l'expérience client dans le secteur de la santé en Amérique du Nord. Les solutions 'end-to-end' du groupe le positionnent comme un précurseur sur ce marché. Cette distinction reflète la capacité de Teleperformance à proposer à ses clients des services à forte valeur ajoutée.

De nombreux critères ont été évalués, notamment les développements stratégiques dans le domaine de la gestion de l'expérience client. Everest a salué l'écosystème de partenariats technologiques mis en place par Teleperformance, le développement d'outils propriétaires tels que TP Interact (modèles prédictifs ou analytics), TP Chat Bot ou TP Gamification (engagement des collaborateurs) et des solutions innovantes dans le secteur des crypto-monnaies. Selon le cabinet Everest, la renommée des clients de Teleperformance dans le secteur de la santé et ses succès commerciaux témoignent de son expertise, de son positionnement et de sa taille sur ce marché.

Son réseau s'appuie sur plus de 24.000 collaborateurs aux Etats Unis répartis dans 25 centres. Le groupe gère essentiellement des programmes en anglais et en espagnol. Selon le cabinet Everest, l'acquisition de Health Advocate a également permis d'accroître de manière significative les capacités et l'expertise du groupe dans le secteur de la santé. Son portefeuille clients inclut de nombreuses entreprises du classement Fortune 500. Le cabinet d'études a également souligné que les canaux de communication "non-voix", tels que l'e-mail et le chat, représentent une part importante du portefeuille de solutions de Teleperformance.