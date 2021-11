Teleperformance reconnu pour sa croissance et son engagement

(Boursier.com) — Teleperformance , leader des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, a reçu récemment le prix Enlightened Growth Leadership de la part de l'institut indépendant à but non lucratif Frost & Sullivan. Le groupe a été reconnu pour son engagement sur les sujets ESG à travers ses initiatives Citizen of the World lancée en 2006 et Citizen of the Planet lancée en 2008. Ce prix récompense les meilleures performances opérationnelles durables, la capacité d'innovation et les contributions au progrès dans le monde à long terme.