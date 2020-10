Teleperformance reconnu comme un leader mondial de la gestion omnicanal

Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — Teleperformance a été reconnu comme un leader mondial de la gestion omnicanal de l'expérience client externalisée par le cabinet Forrester. Le rapport Forrester Wave: Global Omnichannel Customer Services Outsourcers évalue de façon strictement indépendante les forces et les faiblesses des dix principaux acteurs mondiaux du secteur sur la base de 29 critères distincts. Forrester estime également que la capacité à proposer des solutions omnicanal, automatisées et reposant sur l'intelligence artificielle (IA), est un facteur clef de différenciation, alors que l'approche des centres de contact externalisés est de plus en plus orientée vers l'expérience client intégrant tous les canaux de communication et toutes les technologies disponibles.