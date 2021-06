Teleperformance récompensé pour son programme d'intégration des réfugiés

(Boursier.com) — Teleperformance a été distingué pour ses efforts en matière d'intégration des réfugiés dans leurs nouvelles communautés d'accueil. Lors d'une cérémonie virtuelle de remise de prix qui s'est tenue à New York dans le cadre de la Refugee Week 2021, Teleperformance a reçu la distinction Outstanding Leadership in Integrating Refugees into the Workforce pour avoir embauché plus de 2 000 réfugiés vénézuéliens en Colombie.

La toute première remise des prix Business for Refugees, organisée par l'organisme à but non lucratif Tent Partnership for Refugees (Tent), a récompensé les entreprises qui ont déployé des efforts exceptionnels pour venir en aide aux réfugiés partout dans le monde. Tent regroupe plus de 170 grandes entreprises engagées dans cette cause. Avec une présence mondiale dans 83 pays, Teleperformance est partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Au coeur des missions du groupe se trouve la volonté d'améliorer la vie de chacun et d'ouvrir la voie à un avenir plus équitable.