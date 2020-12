Teleperformance reçoit la certification 'Great Place to Work en Chine'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Teleperformance a reçu pour la 3e année consécutive le prestigieux prix 'Great Place to Work' (GPTW) en Chine. Cette certification GPTW 2020 a été obtenue grâce notamment à la participation élevée des collaborateurs et à des scores excellents, supérieurs à 90% dans chacun des domaines évalués. Le score global de l'enquête 'Trust Index' s'élève à 91%, ce qui est supérieur au score moyen des entreprises reconnues GPTW dans le classement 'Best Workplaces in Greater China'.

Teleperformance en Chine compte plus de 5 500 collaborateurs qui travaillent à domicile et sur site dans 6 villes : Pékin, Xian, Nankin, Kunming, Foshan et Shanghai.

Teleperformance compte 26 filiales considérées comme employeurs de 1er plan par des experts indépendants : en Albanie, en Allemagne, en Arabie saoudite, en Argentine, au Brésil, en Chine, en Colombie, au Costa Rica, en Égypte, aux Émirats arabes unis, en Espagne, aux Etats-Unis, en Grèce, en Inde, au Kosovo, à Madagascar, en Malaisie, au Maroc, au Mexique, au Pérou, aux Philippines, au Portugal, en République dominicaine, au Royaume-Uni, au Salvador et en Tunisie. Au total, 87% des collaborateurs du groupe dans le monde travaillent dans une filiale certifiée 'Great Place to Work'.