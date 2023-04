Teleperformance : rebondit, l'opération Majorel continue à faire jaser

(Boursier.com) — Teleperformance reprend 3% à 180,5 euros au lendemain de son violent décrochage dans le sillage de son avertissement sur revenus et de l'annonce du rachat de Majorel. Citi explique cette chute par le fait que la plupart des investisseurs auraient préféré une opération de croissance externe dans les services spécialisés à marge élevée et non pas sur un "opérateur de centres d'appels ordinaire". De plus, le marché n'a pas caché sa frustration initiale face à la prime offerte pour reprendre la firme basée au Luxembourg. Cependant, les inquiétudes des investisseurs se sont dissipées après que la direction eut divulgué les objectifs de synergies. Majorel est un opérateur plus petit avec des marges d'EBITDA plus faibles, mais dispose d'une exposition plus élevée aux services de modération de contenu à croissance rapide.

Avec l'acquisition de Majorel, le groupe atteint son objectif de CA de 10 MdsE avec 2 ans d'avance, détaille de son côté Oddo BHF ('surpefromer'). Ce dernier retient une opportunité financière au regard de la relution sur les BPA (7,5%e dès la première année et plus de 10% en prenant en compte les synergies). D'un point de vue stratégique, ce rapprochement est néanmoins une surprise dans la mesure où les investisseurs attendaient plutôt un renforcement dans les services spécialisés. Compte tenu du caractère fragmenté du secteur, le broker n'anticipe pas de difficultés liées aux autorités de la concurrence. D'un point de vue opérationnel, cette opération renforce la présence de TEP en Europe, Afrique et Amérique du Sud où Majorel réalise 70% de son CA.

À la suite de la baisse du titre hier (-14%), les multiples de valorisation, avant même prise en compte de l'impact relutif de Majorel, ressortent à une EV/EBIT courant de 9x soit un niveau proche de celui de son principal comparable Concentrix (8,4x). Le FCF yield est désormais supérieur à 8%. Pour autant, la revalorisation du titre prendra certainement du temps, le temps de convaincre sur l'impact de la montée en puissance de l'intelligence artificielle et de l'intégration de Majorel...

Stifel dégrade pour sa part le dossier à 'conserver' avec un objectif coupé de 340 à 220 euros. Le courtier comprend la raison d'être de cette décision et la considéré comme positive à moyen et long terme. Cependant, il voit peu de raisons au cours des 6 à 12 prochains mois pour que l'action rebondisse étant donné la série d'annonces confuses et les publications de résultats décevantes au cours des derniers mois; le surplomb lié à l'exécution de l'opération et le manque de visibilité sur l'engagement des actionnaires de Majorel; et les incertitudes apportées par l'IA/chat GPT qui pèsent sur le sentiment jusqu'à ce que nous ayons plus de visibilité sur son impact.