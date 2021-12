Teleperformance rachète l'américain Senture, spécialiste du BPO

(Boursier.com) — Le groupe français Teleperformance, spécialisé dans la relation client externalisée, a annoncé mardi soir l'acquisition du groupe américain Senture pour 400 millions de dollars (valeur d'entreprise), une opération "intégralement financée par dette bancaire", a précisé le groupe dans un communiqué.

Senture, un acteur majeur de la gestion des processus métiers (Business Process Outsourcing ou BPO) auprès des administrations aux Etats-Unis, était jusqu'ici détenu par Kingswood Capital Management, une société américaine d'investissement basée à Los Angeles en Californie.

Avec Senture, Teleperformance renforce son offre dans les services aux citoyens, un secteur où le groupe français est déjà présent aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Europe continentale, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Leader mondial des centres d'appels, Teleperformance s'est diversifié depuis 2017 dans la sous-traitance de fonctions de back-office et la modération des médias sociaux.

Opération relutive de 5% pour Teleperformance

Senture, fondé en 2003 et basé à London dans le Kentucky, a dégagé un chiffre d'affaires annuel de 192 millions de dollars US et une marge d'EBITA ajusté de 16% (supérieure à celle de Teleperformance), selon les estimations pour 2021.

L'opération est relutive d'environ +5% sur le résultat net par action de Teleperformance, a précisé le groupe français. "Une fois finalisée, l'opération sera immédiatement créatrice de valeur pour les actionnaires de Teleperformance, avec une relution du bénéfice par action sur une base pro forma pour 2021", a précisé Daniel Julien, PDG de Teleperformance, cité par le communiqué.

Les services aux citoyens offrent un fort potentiel de croissance

Les services gouvernementaux (aux niveaux fédéral, des Etats et local) représentent près de 80% du chiffre d'affaires de Senture, les services commerciaux dans le secteur de la santé représentant les 20% restants. Les activités d'assistance de Senture consistent à répondre aux demandes des usagers dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports et des services sociaux.

"C'est une société remarquable avec un réseau domestique en croissance de plus de 4.500 conseillers, dont 85% travaillant à domicile, a indiqué Daniel Julien. Cette acquisition renforcera le leadership mondial du groupe dans le secteur clé des services aux citoyens, qui offre un fort potentiel de croissance dans le monde, notamment aux Etats-Unis, a-t-il poursuivi. Elle améliore également le profil de rentabilité du groupe. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de spécialisation par secteur client de Teleperformance", selon le PDG.