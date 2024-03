Teleperformance : prudence sur les objectifs 2024

(Boursier.com) — Le groupe de centres d'appel Teleperformance a dévoilé un chiffre d'affaires record pour l'année 2023, à 8,35 milliards d'euros, en légère croissance de 2,3% en données publiées. Retraitée de certains impacts non récurrents, la croissance organique est annoncée à +5,1% alors que le dernier objectif du groupe avait été abaissé à environ +6%.

Teleperformance parle d'une évolution par secteur particulièrement contrastée : les secteurs des services financiers, des médias sociaux, du divertissement et des administrations (hors " contrats Covid ") ont été les plus dynamiques, alors que les secteurs de la distribution, des technologies et des télécommunications ont marqué le pas.

L'EBITDA courant s'est élevé à 1.775 millions d'euros sur l'année 2023, en croissance de +1,4% par rapport à 2022. Le taux de marge s'élève à 21,3%, contre 21,5 % l'année précédente. L'EBITA courant a atteint 1.290 millions d'euros et le taux de marge, attendu à environ 16%, s'est élevé à 15,5% en 2023, stable par rapport à l'an passé. Il tient compte de deux mois d'activité de la société Majorel consolidée depuis le 1er novembre 2023, qui ont généré un taux de marge d'EBITA courant de 8,5%.

Le résultat net part du groupe s'élève à 602 millions d'euros contre 643 millions d'euros en 2022. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale, qui se réunira le 23 mai 2024, un dividende de 3,85 euros par action, stable par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2022.

En 2024, Teleperformance indique adopter une approche prudente et adapte son modèle de développement au contexte macroéconomique volatil. La croissance de l'activité devrait rester limitée au 1er trimestre 2024, compte tenu d'une base de comparaison très défavorable et d'un environnement qui reste volatil. L'objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires est compris entre +2% et +4% avec une hausse de marge de l'EBITA récurrent comprise entre +10 et +20 points de basse sur une base pro forma (vs. 14,9% en 2023) hors coûts d'intégration de Majorel.

Teleperformance vise une progression du cash-flow net disponible et la poursuite du retour aux actionnaires pouvant atteindre deux tiers du cash-flow net disponible, incluant rachats d'actions et dividendes versé.

À moyen terme, Teleperformance entend maintenir une croissance de ses activités supérieure à celle du secteur et poursuivre l'amélioration de ses marges.