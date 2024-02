Teleperformance : primé pour le financement de l'acquisition de Majorel

(Boursier.com) — Teleperformance a remporté le prix French Deal of The Year décerné dans le cadre du financement de l'acquisition de Majorel en 2023, par Global Capital, principal fournisseur de données et d'informations sur les marchés financiers internationaux. Cette récompense a été décernée à l'occasion de la cérémonie Syndicated Loans 2023 organisée à Londres le 21 février. Elle a réuni plus de 300 professionnels européens des marchés financiers.

Les prix Global Capital Syndicated Loan, Leveraged Finance & Private Debt récompensent depuis plus de 20 ans les meilleures opérations financières. Les lauréats sont sélectionnés sur la base d'un sondage réalisé auprès des acteurs du marché.

"Ce prix récompense des mois de préparation à cette transaction, l'une des plus significatives réalisées en France en 2023", commente Olivier Rigaudy, directeur général délégué et directeur financier du groupe Teleperformance.