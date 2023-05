Teleperformance : précisions sur l'offre concernant Majorel

(Boursier.com) — Teleperformance confirme le bon avancement de la préparation de l'offre publique mixte sur les actions de Majorel. Une demande d'examen et d'approbation de la Note d'Information (offer memorandum) sera déposée auprès de l'AFM au plus tard dans la seconde quinzaine du mois de juin 2023.

Teleperformance indique que l'évaluation des dépôts aux autorités de la concurrence à effectuer dans le cadre de l'opération envisagée, ainsi que la préparation de ces dépôts, sont toujours en cours. Teleperformance prévoit actuellement que les autorisations réglementaires seraient obtenues au 4e trimestre 2023, mais pourraient aussi l'être au 1er trimestre 2024. Dans ce cas, le calendrier de l'offre serait ajusté en conséquence. Le cas échéant, de nouvelles mises à jour seront faites.

Bertelsmann Luxembourg Sàrl (Bertelsmann), Saham Customer Relationship Investments Limited et Saham Outsourcing Luxembourg Sàrl. (ensemble Saham), représentant ensemble 78,98% du capital social de Majorel, se sont engagés irrévocablement auprès de Teleperformance à apporter toutes leurs actions Majorel à l'offre et à choisir, pour toutes ces actions Majorel, de recevoir des actions Teleperformance. Bertelsmann et Saham ont accepté de respecter une période d'incessibilité échelonnée pour les actions Teleperformance qu'ils recevront en échange. Si l'offre est déclarée inconditionnelle, le nombre d'actions Teleperformance que Bertelsmann et Saham recevront en échange de leurs actions Majorel est soumis à l'option choisie par les autres actionnaires de Majorel dans le cadre de l'offre, c'est-à-dire l'option en numéraire ou en actions Teleperformance. Bertelsmann et Saham seront soumis et apporteront leurs actions Majorel aux mêmes conditions que les autres actionnaires de Majorel.