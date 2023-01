Teleperformance : portes ouvertes aux analystes et investisseurs

(Boursier.com) — Teleperformance achève sa campagne de communication 'TP Open Doors' menée auprès de la communauté financière. Elle a permis à plus de 60 analystes et investisseurs de visiter le 17 et le 24 janvier derniers les sites de Teleperformance sur 4 continents différents et dans 6 pays représentant plus de 40% des effectifs du groupe : Albanie (site de Tirana), Grèce (Athènes), Portugal (Lisbonne), Etats-Unis (Fort Lauderdale en Floride), Colombie (Bogota) et Inde (Mumbai).

Les visites de sites se sont déroulées sur une journée complète, alternant présentations par le management et les experts locaux, sessions de discussion libre avec les conseillers et les modérateurs et visites des plateformes clients. Les investisseurs et les analystes nord-américains et européens ont eu ainsi eu l'occasion d'échanger directement avec les équipes opérationnelles sur le terrain et amélioré leur compréhension des activités du groupe et son approche High Touch-High Tech.