Teleperformance plonge, enquête en Colombie

(Boursier.com) — Teleperformance s'est effondré de 33,9% à 175,95 euros dans un volume étoffé représentant 1,6% du capital ce matin, alors que selon le 'Time', le sous-contractant de TikTok en Colombie ferait l'objet d'une enquête pour "travail traumatisant"... Le ministère colombien du Travail aurait ainsi lancé une une investigation sur Teleperformance concernant des allégations de violation des droits syndicaux, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaires. Teleperformance aurait, selon le Time, employé des modérateurs de contenu TikTok qui gagnaient à peine 10 dollars par jour. "Les travailleurs étaient régulièrement tenus de voir des vidéos montrant des meurtres, des abus d'enfants et des violences sexuelles dans le cadre de leurs fonctions. Les tentatives des travailleurs de se syndiquer ont fait l'objet d'intimidations et de menaces", affirme encore le Time.

"Nous avons officiellement décidé d'ouvrir une enquête sur Teleperformance", a tweeté Edwin Palma Egea, vice-ministre des relations sociales du gouvernement colombien. "Nous avons informé l'entreprise et invitons tous les travailleurs et organisations syndicales du pays à nous fournir des preuves de violations présumées des normes du travail". "D'innombrables plaintes nous sont parvenues par tous les moyens avec des preuves que nous allons systématiser, intégrer dans l'enquête et transférer à l'entreprise pour garantir une procédure régulière", a aussi tweeté le responsable.

L'investigation fait suite aux révélations du magazine américain Time et du Bureau of Investigative Journalism, le mois dernier, concernant de présumées violations des droits syndicaux, des conditions de travail décrites comme traumatisantes et des bas salaires des modérateurs de contenu du réseau social chinois TikTok.

Le titre Teleperformance est suspendu en bourse depuis 11h02, à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis, indique Euronext.