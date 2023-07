Teleperformance plonge après son nouvel avertissement

(Boursier.com) — Teleperformance chute de 10% à 142 euros au lendemain d'un nouvel avertissement sur revenus et de comptes trimestriels inférieurs aux attentes des analystes. Le numéro 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client a indiqué que compte tenu d'un environnement macro-économique qui devrait rester difficile au second semestre, il s'attend désormais à une croissance de son chiffre d'affaires à données comparables hors " contrats Covid" comprise entre +6% et +8% cette année contre 8 à 10% espéré initialement. L'objectif de marge d'EBITA courant a en revanche été confirmé à 16%.

Morgan Stanley (pondération en ligne) explique que les résultats ont dépassé les attentes et les prévisions de croissance organique pour l'exercice ont été révisées à la baisse d'environ 2%. Lors de la conférence téléphonique, la société s'est montrée "très rassurante" sur les prévisions de marge pour l'exercice 2023, mais moins confiante sur la croissance des revenus. Les attentes du marché en matière de BPA pour l'exercice 2023 pourraient baisser de 7% à 8%, selon la banque. Bien que la baisse des prévisions ne soit pas entièrement une surprise après les résultats de Concentrix et de Telus, elle laisse le titre sans catalyseurs.