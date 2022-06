Teleperformance : parmi les leaders du Gartner Magic Quadran

(Boursier.com) — Teleperformance a été reconnu par Gartner comme un des leaders du marché Customer Service BPO (gestion externalisée des processus métiers dans le domaine de l'expérience client ) dans son rapport annuel 2022 Magic Quadrant. D'après le cabinet d'études, les services de gestion externalisée des processus métiers dans le domaine de l'expérience client "incluent notamment les services digitaux, d'assistance, d'intégration de technologies et de systèmes, d'infrastructures, de développement et de conception de logiciels, de reporting et de modèles prédictifs".

Teleperformance a été reconnu pour sa capacité d'exécution et sa vision stratégique. Gartner explique que "ses analystes évaluent la qualité et l'efficacité des processus, des systèmes et des méthodes des acteurs qui leur permettent de contribuer à la croissance du chiffre d'affaires de leurs clients, à l'amélioration de la loyauté des clients de ces derniers et à la réputation de leur marque". Le cabinet d'études ajoute que "les leaders dans le domaine de l'expérience client peuvent s'appuyer sur le Magic Quadrant pour identifier les partenaires les mieux positionnés pour répondre à leurs besoins d'accompagnement en matière de solutions digitales en temps réel".