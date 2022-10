Teleperformance parmi les 25 meilleurs employeurs aumonde

(Boursier.com) — Teleperformance fait partie du palmarès World's 25 Best Workplaces 2022 établi de manière indépendante par l'institut Great Place to Work et le magazine Fortune. Fort de sa 11è place de ce palmarès toutes entreprises et tous secteurs confondus dans le monde, Teleperformance est le mieux classé de son secteur. Teleperformance y avait fait son entrée en 2021 en se positionnant à la 25e place. Seuls ont été retenus les groupes considérés comme des employeurs de référence à l'échelle mondiale, en figurant dans au moins cinq classements des meilleurs employeurs en Asie, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord ou en Australie.

Au total 14,8 millions d'employés présents partout dans le monde ont participé à l'enquête menée par l'institut Great Place to Work.