Teleperformance : obtient la norme internationale ISO 26000 dans 6 pays

(Boursier.com) — Au terme d'un audit réalisé dans 6 pays, Bureau Veritas a conclu que les pratiques du groupe Téléperformance sont parfaitement conformes aux lignes directrices de la norme internationale ISO 26000 dans le domaine de la responsabilité sociale.

Bureau Veritas a audité les pratiques de Teleperformance en matière de gestion des employés dans 6 pays avec d'importantes activités de modération de contenu (Trust and Safety), à savoir, la Grèce, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Portugal et les Etats-Unis. La certification s'est notamment focalisée sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la conformité aux lois du travail locales. Bureau Veritas a mené cet audit indépendant dans le cadre de la norme ISO 26000 dans le domaine de la responsabilité sociale, tout comme il l'avait fait pour Teleperformance Colombia fin 2022.

Les conclusions tirées de cette revue sont les suivantes :

- Teleperformance a mis en place des politiques mondiales en matière de responsabilité sociale qui ont été adoptées dans chaque pays. Le groupe envisage également de mettre en oeuvre des systèmes de gestion destinés à améliorer la performance, la sécurité et la santé de ses équipes ;

- ma direction est très sensible à la nécessité d'assurer la santé et la sécurité des collaborateurs sur le lieu de travail pour promouvoir ainsi leur bien-être et un travail digne ;

- Teleperformance a mis en place une organisation robuste pour encourager la diversité, l'inclusion et la parité, ainsi que pour lutter contre toute forme de discrimination ;

- la direction a connaissance des politiques et des programmes internes de formation et de promotion des collaborateurs, ainsi que des dispositifs de lutte contre la corruption et les comportements contraires à l'éthique ;

- Teleperformance a identifié ses parties prenantes et dialogue avec elles pour connaître leurs besoins et leurs attentes ; l'objectif est de déployer des programmes et des actions permettant d'y répondre. Le groupe a par ailleurs mis en place des politiques visant à promouvoir l'emploi, y compris au sein des populations vulnérables.

- Rien n'a amené Bureau Veritas à penser que les droits du travail ou de l'homme ne sont pas respectés chez Teleperformance dans les 6 pays audités ;

- d'un point de vue général, Bureau Veritas retient les axes d'amélioration suivants : aux États-Unis, renforcer les mesures, les audits et la gouvernance en matière de responsabilité sociale pour favoriser une amélioration continue ; dans chaque pays, promouvoir le management environnemental via une stratégie de lutte contre le changement climatique et le suivi des émissions de gaz à effet de serre ; encourager la rédaction de rapports sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au niveau des pays ; et enfin, favoriser le partage entre les pays des meilleures pratiques RSE.

Rappelons qu'en novembre 2022, l'action Teleperformance avait lourdement décroché en Bourse, après l'ouverture d'une enquête du Ministère du Travail colombien pour violation des normes de travail, en particulier concernant les modérateurs de contenus. Cet audit de Bureau Veritas vient donc prolonger pour la Grèce, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Portugal et les Etats-Unis, celui déjà réalisé, fin 2022, pour la Colombie.