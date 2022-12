Teleperformance : obtient la certification Great Place to Work pour l'Amérique latine

(Boursier.com) — Teleperformance a reçu la certification Great Place to Work 2022 pour l'ensemble de ses activités en Amérique latine.

Avec cette distinction, Teleperformance confirme être une référence en matière d'environnement de travail en Amérique latine, tous secteurs confondus.

L'enquête GPTW Trust Index repose sur une méthodologie crédible, équitable, transparente et entièrement indépendante. Le score obtenu reflète la vision, les préférences et les besoins des collaborateurs. C'est un indicateur essentiel pour Teleperformance. Il lui permet d'évaluer la culture d'entreprise par pays, d'établir des comparaisons et de se positionner par rapport aux standards universels et sectoriels en matière d'environnement de travail.