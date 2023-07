Teleperformance obtient la certification Great Place to Work dans 72 pays

(Boursier.com) — Teleperformance annonce que 72 pays ont été certifiés " employeurs de premier plan " par l'institut Great Place to Work, soit huit de plus qu'en 2022. Cette certification indépendante représente une distinction majeure pour les entreprises mondiales dans tous les secteurs d'activité. Le nombre de pays certifiés est en hausse pour la troisième année consécutive et constitue un nouveau record. Plus de 99% des 410.000 employés de Teleperformance dans le monde travaillent dans des pays certifiés Great Place to Work.

Plus de 220.000 employés de Teleperformance ont participé à l'évaluation du groupe sur plusieurs critères : équité, crédibilité, fierté, respect, innovation, intégrité, dirigeants et soutien. Ce record de participation à l'enquête Great Place to Work illustre la priorité de Teleperformance accordée à l'écoute de ses collaborateurs pour créer un environnement de travail exceptionnel, précise le groupe. Teleperformance a obtenu un score Trust Index de 79, un niveau très élevé dans la catégorie des entreprises de plus de 100.000 employés dans le monde.

Great Place to Work est la référence mondiale en matière de culture d'entreprise et d'expérience collaborateur. C'est la seule certification qui s'appuie sur une méthodologie rigoureuse fondée sur l'évaluation des entreprises par leurs propres employés.