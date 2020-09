Teleperformance : obtient la certification 'Great Place to Work' au Brésil

Teleperformance : obtient la certification 'Great Place to Work' au Brésil









Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — Teleperformance a obtenu pour la 11e année consécutive la certification de l'institut Great Place to Work (GPTW) pour ses opérations au Brésil.

Teleperformance y emploie près de 23.000 collaborateurs et gère 15 campus qui proposent des services à valeur ajoutée aux plus grandes entreprises du monde opérant dans de nombreux secteurs d'activité en portugais, en espagnol et en anglais. Actuellement, plus de 70% des effectifs au Brésil travaillent à domicile, notamment grâce au modèle de télétravail Teleperformance Cloud Campus.

Cette certification GPTW 2020 et le développement rapide et efficace du télétravail démontrent l'agilité du groupe pour surmonter les défis opérationnels liés à la crise sanitaire mondiale.

Le groupe Teleperformance est une référence mondiale en matière d'environnement de travail. Les opérations de Teleperformance sont actuellement reconnues dans 23 pays par des instituts tiers distinguant les employeurs de référence au niveau mondial : l'Albanie, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, les Émirats arabes unis, l'Espagne, la Grèce, l'Inde, le Kosovo, le Liban, Madagascar, la Malaisie, le Maroc, le Mexique, les Philippines, le Portugal, la République dominicaine, le Salvador et la Tunisie. Au total, plus de 70% des salariés du groupe travaillent aujourd'hui dans une filiale certifiée Best Employer.