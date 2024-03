Teleperformance : nouvelle séance noire !

(Boursier.com) — Après les récentes craintes entourant la concurrence de l'IA qui avaient fait flancher le titre Teleperformance en bourse fin février, la valeur chute cette fois de 18% à 92 euros sur le marché parisien ce jeudi, sanctionné après une publication décevante. En 2024, le groupe a indiqué adopter une approche prudente et adapte son modèle de développement au contexte macroéconomique volatil. La croissance de l'activité devrait rester limitée au 1er trimestre 2024, compte tenu d'une base de comparaison très défavorable et d'un environnement qui reste volatil.

L'objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires est compris entre +2% et +4% avec une hausse de marge de l'EBITA récurrent comprise entre +10 et +20 points de basse sur une base pro forma (vs. 14,9% en 2023) hors coûts d'intégration de Majorel.

Stifel souligne que les résultats de l'exercice 2023 se sont soldés par un manque à gagner net de 8%, reflétant un résultat plus faible que prévu, avec des marges de Majorel plus faibles et des frais financiers nets en hausse. "Côté positif, la génération FCF a été solide, devançant légèrement notre attentes" poursuit l'analyste. "Les perspectives pour l'exercice 2024 sont rassurantes en termes de chiffre d'affaires, ce qui confirme notre attente d'une amélioration progressive tout au long de l'année... Pourtant, nous reconnaissons que la performance plus faible du T4 ne contribue pas à donner du crédit à ces perspectives (...) Si nous nous attendions à une stabilisation de la dynamique du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, voilà qui est encore retardé et n'aide donc pas notre recommandation d'achat".

RBC Capital ('surperformer') note que les revenus du 4ème trimestre sont "nettement inférieurs aux attentes". Les prévisions de revenus LFL pour l'exercice 2024 "devraient convenir aux investisseurs", mais la marge est d'environ 40 à 50 points de base inférieure au consensus. Le broker considère toujours le multiple EV/Ebitda à un chiffre comme trop bon marché, mais il faudra plus de patience. Morgan Stanley ('pondération en ligne') déclare pour sa part qu'il s'agit d'une "nouvelle erreur désagréable", avec une croissance organique et des marges inférieures au consensus sur une base ex-Majorel... Les nouvelles prévisions pour 2024 impliquent une baisse des marges due à l'intégration et une dégradation des anticipations du consensus. Le flux de trésorerie disponible est solide, grâce au fonds de roulement et à la réduction des dépenses d'investissement.

Citi ('acheter') souligne également que l'Ebita 2023 est inférieur de 4% au consensus, avec une croissance des revenus au quatrième trimestre "bien inférieure" aux attentes. La marge implicite pour 2024 est de 15% à 15,1% vs un consensus à 15,5%.