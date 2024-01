Teleperformance : nouvelle organisation de la gouvernance

(Boursier.com) — Teleperformance annonce que Thomas Mackenbrock, ancien directeur général de Majorel, quittera le groupe en mai 2024 dans le cadre du meilleur accord mutuel. Jusqu'à son départ, Thomas Mackenbrock continuera de participer au processus d'intégration de Majorel au sein de Teleperformance.

"Je tiens à remercier personnellement Thomas pour son engagement et ses contributions significatives. Sous la direction de Thomas, Majorel a atteint un chiffre d'affaires de 2.080 millions d'euros et un Ebitda opérationnel de 369 millions d'euros en 2022, en croissance de +55% et de +85%, respectivement, par rapport à 2020. Sa participation clef au processus d'intégration à ce jour renforce notre potentiel de croissance future et notre plan de synergie, que nous confirmons dans le haut de fourchette de l'objectif initial. Au nom de Teleperformance et personnellement, j'adresse à Thomas tous mes voeux de réussite dans ses projets futurs sur tous les plans", déclare Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance.

L'organisation de la gouvernance du " nouveau Teleperformance est désormais la suivante : Daniel Julien (Président-directeur général) ; Bhupender Singh (Directeur général délégué et directeur général des activités core services) ; Scott Klein (Directeur général des activités services spécialisés) ; Olivier Rigaudy (Directeur général délégué et directeur financier du groupe) ; Teri O'Brien (Directrice juridique et de la conformité du groupe)

L'organisation des activités core services du groupe continuera d'être centralisée afin de servir au mieux les intérêts des clients mondiaux de Teleperformance et d'optimiser les synergies. L'équipe de direction des activités core services sera constituée des responsables suivants qui seront tous membres du comité exécutif du groupe : Agustin Grisanti (Directeur des opérations des activités core services) ; Miranda Collard (Directrice de la gestion des clients) ; Eric Dupuy (Directeur du développement commercial). Bhupender Singh continuera à superviser directement l'intégration de Majorel à Teleperformance.

Teleperformance confirme également que Moulay Hafid Elalamy (ancien actionnaire de référence de Majorel) rejoindra le conseil d'administration le 6 mars 2024, à la suite de sa cooptation en remplacement de Bernard Canetti. Cette décision témoigne de la confiance et de l'engagement à long terme des anciens actionnaires de Majorel dans l'intégration et le succès futur du "nouveau Teleperformance".