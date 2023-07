Teleperformance : nouveau statut auprès Microsoft

(Boursier.com) — Teleperformance a reçu de Microsoft le statut de partenaire 'Solutions Digital & App Innovation (Azure)'. Ce statut permet à Teleperformance de s'appuyer sur les technologies Microsoft pour accompagner ses clients dans la création, l'exécution et la gestion de leurs applications dans des environnements tant sur site que multicloud et périphériques, à l'aide des outils et architectures de leur choix. Il reflète les capacités et l'engagement du groupe à faciliter la transformation digitale de ses clients.

Le mois dernier, Teleperformance a également reçu de Microsoft le statut de partenaire " Solutions Infrastructure " attestant de son expertise et de son engagement continu à déployer pour ses clients des solutions complètes Microsoft dans le cloud.