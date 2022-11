Teleperformance : mandat de rachat d'actions

(Boursier.com) — Teleperformance remonte de 6% pour l'heure ce matin à 187 euros environ pour sa reprise de cotation. Le groupe annonce avoir confié à BNP Paris Exane un mandat de rachat d'actions dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé hier. La convention est conclue conformément aux termes du programme de rachat d'actions approuvé par l'assemblée générale des actionnaires du 14 avril 2022. Le descriptif du programme de rachat d'actions est inclus dans le Document d'enregistrement universel pour 2021 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 28 février 2022.

Le groupe a demandé à Euronext la reprise de cotation de ses actions à l'ouverture ce matin sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Rappelons que son cours de bourse avait été suspendu hier en fin de matinée suite à un plongeon de près de 34% provoqué par un article du Time. La direction du groupe avait alors demandé "une brève suspension de la cotation de son titre" à la suite du mouvement de ventes provoqué par l'annonce faite "dans certains médias" par le vice-ministre du travail colombien de sa décision d'ouvrir une enquête sur l'environnement du travail dans sa filiale colombienne.

A ce jour, le groupe dit n'avoir reçu "aucune notification officielle de la part du gouvernement colombien". Teleperformance se dit "confiant sur les résultats d'un tel contrôle, l'équipe de direction de la filiale en Colombie ayant toujours développé la société dans le respect de la loi". Par ailleurs, "du fait de la situation créée, le groupe considère que le titre Teleperformance constitue une allocation opportune de sa trésorerie dans le cadre de la loi". Par conséquent, Teleperformance a décidé d'affecter un montant initial de 150 millions d'euros à un programme de rachat d'actions dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires du 14 avril 2022.

Teleperformance s'était effondré de 33,9% à 175,95 euros hier matin, alors que selon le 'Time', le sous-contractant de TikTok en Colombie ferait l'objet d'une enquête pour "travail traumatisant"... Le ministère colombien du Travail aurait ainsi lancé une une investigation sur Teleperformance concernant des allégations de violation des droits syndicaux, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaires. Teleperformance aurait, selon le Time, employé des modérateurs de contenu TikTok qui gagnaient à peine 10 dollars par jour. "Les travailleurs étaient régulièrement tenus de voir des vidéos montrant des meurtres, des abus d'enfants et des violences sexuelles dans le cadre de leurs fonctions. Les tentatives des travailleurs de se syndiquer ont fait l'objet d'intimidations et de menaces", affirme encore le Time.