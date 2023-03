Teleperformance maintient ses activités de modération de contenus offensants

(Boursier.com) — Teleperformance maintient son offre complète de services de modération de contenu, y compris le segment le plus offensant. Cette décision résulte de la revue exhaustive de l'activité de modération de contenu du groupe avec ses différentes parties prenantes, et notamment ses collaborateurs, ses clients et ses actionnaires. Des audits internes détaillés ont également été menées, ainsi que des enquêtes et audits externes réalisés par des tiers indépendants, Korn Ferry et Bureau Veritas. Ces revues ont concerné les opérations d'un certain nombre de clients du groupe et ont porté essentiellement sur la gestion du personnel et les pratiques développées en matière d'environnement de travail.

Il ressort de cette revue que Teleperformance est une référence dans le domaine des services de modération de contenu et que le groupe est particulièrement engagé en faveur du bien-être de ses collaborateurs. "Ces derniers ont témoigné de leur fierté de mener cette mission complexe d'intérêt public, avec le sentiment d'être bien accompagnés par leur employeur", assure le groupe.

Rappelons qu'en novembre 2022, Teleperformance avait annoncé son retrait du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu (Trust & Safety). Depuis, le groupe n'a signé aucun nouveau contrat incluant ce type de modération et a honoré ses obligations contractuelles en cours. Alors que le segment le plus offensant représente une part très faible des activités de modération de contenu, Teleperformance est désormais convaincu, à la suite de cette revue, qu'offrir une solution complète de modération de contenu, sans exclure aucun segment de cette activité, est "dans le meilleur intérêt des milliards d'internautes dans le monde". Le groupe poursuivra donc ses efforts, en collaboration avec ses clients, le milieu universitaire, les représentants du personnel et d'autres experts du secteur, pour rendre cette activité encore plus sûre.

Dans cette optique, Teleperformance s'engage notamment à intensifier le recours aux solutions d'intelligence artificielle les plus abouties afin d'améliorer le filtrage automatique des contenus préjudiciables. Il s'engage également à renforcer les programmes de bien-être physique et émotionnel destinés aux modérateurs de contenu. Un comité consultatif indépendant dédié, composé de spécialistes de domaines connexes à la modération de contenu, sera par ailleurs créé.