Teleperformance : les objectifs restent en ligne

(Boursier.com) — Teleperformance monte de 2,7% à 334 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'est élevé à 1.962 ME, soit une progression de 6,5% à données comparables et de +14,6% à données publiées par rapport à la même période de l'année dernière. Fort de ce 1er trimestre encourageant, et en dépit d'un environnement global de plus en plus déstabilisé, Teleperformance a confirmé ses objectifs annuels 2022...

Portzamparc parle d'une "bonne publication pour Teleperformance, qui devrait continuer à afficher des trimestres de croissance organique malgré les gros effets de base (particulièrement au T2)". Verdict : "L'amélioration de la marge nous semble toujours crédible", de quoi viser un cours de 420 euros en restant à l'achats sur le dossier.