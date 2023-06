Teleperformance : les brokers ne raccrochent pas

(Boursier.com) — Teleperformance remonte de 1% ce jeudi à 152,75 euros, alors que Berenberg a débuté le suivi du dossier avec une recommandation à "acheter" et un objectif de 232 euros. Oddo BHF avait auparavant ajusté sa cible à 270 euros, tout en maintenant son avis 'surperformer' sur le dossier... A l'occasion d'un webinar et d'une conférence investisseurs à Londres, le management est revenu sur les différents sujets d'actualité. Le discours du management reste pragmatique et orienté vers la poursuite de la croissance afin de rassurer sur l'impact déflationniste sur le CA de l'IA.

Reste que des incertitudes demeurent (peu de données chiffrées données par le management sur l'impact de l'IA à moyen terme ; évolution du taux d'outsourcing, partage des gains de productivité avec le client...). Le momentum pour le T2 devrait rester limité avant de renouer avec une croissance organique plus soutenue au second semestre. En conclusion, la valorisation demeure très raisonnable (VE/EBIT 8,2x, soit une décote de plus de 40% vs historique 10 ans ; un niveau au plus bas depuis 2013 ; FCF yield de plus de 9% en 2023e) avant même l'impact relutif de Majorel.