Teleperformance, leader dans la modération de contenu

(Boursier.com) — Teleperformance figure pour la deuxième année consécutive parmi les cinq leaders du marché des services de modération de contenu dans la matrice PEAK 2022, établie par Everest Group. Everest Group, un cabinet d'études indépendant spécialisé dans les systèmes d'information, les services d'ingénierie, les services aux entreprises et les processus d'approvisionnement, a réalisé une étude évaluant l'expertise et les ressources de 18 groupes dans le domaine de la modération de contenu, leurs forces et faiblesses ainsi que l'environnement concurrentiel dans son ensemble. Le classement s'appuie notamment sur des enquêtes de satisfaction menées auprès des clients, ainsi que sur des analyses de marché approfondies. La maîtrise de la diffusion de contenu fiable et sécurisé sur les réseaux sociaux et les sites internet des entreprises est vitale. La liberté de publier facilement en ligne tout type de contenu sur de multiples canaux de communication digitaux doit être encadrée, pour éviter la circulation de fausses informations. Everest salue Teleperformance pour "son engagement à protéger ses collaborateurs et à contribuer à la création d'un monde digital sûr".