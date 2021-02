Teleperformance : le marché applaudit

Teleperformance : le marché applaudit









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La nouvelle publication de choix de Teleperformance est logiquement saluée par les opérateurs avec un titre qui bondit de 5% à 287,7 euros en début de séance.

Fort d'un développement commercial dynamique en 2020 et de l'accélération continue de sa transformation, le spécialiste de la gestion externalisée du service clients aborde l'année 2021 avec confiance et vise une croissance organique d'au moins 9%, un taux de marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires supérieur à 14% et l'intégration de la société Health Advocate dans le groupe au cours du 2ème trimestre.

Morgan Stanley ('surpondérer') se dit étonné par la performance trimestrielle de la société qui a enregistré une croissance historique au quatrième trimestre (+23%) alors que son service de traitement des visas TLS est "virtuellement au point mort". La banque d'affaires explique également que si Teleperformance atteint une croissance interne de 20% au cours du premier semestre de l'année en cours, ce qu'elle estime désormais, le groupe pourrait alors réaliser une croissance nulle au cours du deuxième semestre et quand même dépasser ses nouvelles prévisions ! MS rehausse son objectif de 330 à 340 euros.

Portzamparc revalorise de son côté le dossier de 285 à 305 euros et reste à 'renforcer'.