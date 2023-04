Teleperformance : le dividende sera payé le 25 avril

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Teleperformance SE s'est réunie à Paris le 13 avril sous la présidence de Daniel Julien, président-directeur général du groupe.

L'Assemblée générale a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires.

Elle a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2022

Un dividende de 3,85 euros par action sera distribué aux actionnaires. Il est en hausse de +16,7% par rapport à l'année précédente. Le détachement du coupon interviendra le 21 avril pour une mise en paiement le 25 avril.

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement de 3 mandats d'administrateurs : ceux de Mmes Christobel Selecky et Angela Maria Sierra-Morena et celui de M. Jean Guez. Ils ont aussi validé la nomination de messieurs Varun Bery et Bhupender Singh en qualité d'administrateurs. Cette nomination poursuit le renforcement de la diversité du conseil en termes d'expériences, d'expertises et de nationalités.

Les actionnaires ont approuvé les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux ainsi que la politique de rémunération qui leur est applicable, figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise présenté dans le document d'enregistrement universel 2022.

"L'approbation de toutes les résolutions présentées à l'assemblée reflète les efforts continus du groupe pour répondre aux attentes de ses actionnaires et appliquer les meilleurs pratiques en matière de gouvernance d'entreprise", commente le management de Téléperformance.