Teleperformance lance sa nouvelle offre de conseil en solutions digitales

(Boursier.com) — Teleperformance lance TP Infinity, sa nouvelle offre de conseil en solutions digitales. Le groupe proposera à ses clients une approche globale pour renforcer leurs marques grâce à l'amélioration de l'expérience client.

TP Infinity permet de répondre à l'intérêt croissant des clients pour une approche intégrée de la transformation de l'expérience client, un enjeu majeur dans l'économie actuelle. L'offre complète intègre des services de conseil, de technologie, d'analyse de données, de conception et de création. TP Infinity combine l'expertise mondiale de Teleperformance en matière de transformation digitale et d'expérience client à celles de trois entreprises distinctes qui ont été intégrées dans le groupe via l'acquisition récente de Majorel.