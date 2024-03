Teleperformance : l'heure du rebond

(Boursier.com) — Une nouvelle fois durement secoué hier, dans le sillage de la présentation de ses résultats annuels, Teleperformance reprend 4,7% à 90 euros ce vendredi. Oddo BHF explique que si les résultats 2023 ont été inférieurs aux attentes, les inquiétudes des investisseurs viennent surtout du ralentissement de la croissance organique dans un contexte d'incertitude autour de l'adoption de l'intelligence artificielle et son impact déflationniste sur l'activité. La valorisation est très faible mais elle ne suffira pas à elle seule à conduire à un rerating à court terme qui dépendra surtout de la capacité à renouer avec une croissance organique plus soutenue (environ 5%). Le broker abaisse sa cible de 238 à 164 euros mais réitère son avis 'surperformance' dans un contexte moyen terme et attend des premiers éléments concrets au cours de la deuxième partie de l'année 2024.