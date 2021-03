Teleperformance : l'AG à huis clos sera diffusée intégralement en direct sur le site internet de la société

Teleperformance : l'AG à huis clos sera diffusée intégralement en direct sur le site internet de la société









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 et afin de protéger l'ensemble des actionnaires et des collaborateurs et prestataires, le Président-Directeur général de Teleperformance SE, sur délégation du Conseil d'administration, a pris la difficile mais néanmoins nécessaire décision de tenir l'Assemblée Générale Mixte convoquée le jeudi 22 avril 2021 à huis clos, c'est-à-dire hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Cette décision intervient conformément aux dispositions de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l'ordonnance no2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret no2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret no2021-255 du 9 mars 2021.

Compte-tenu du nombre de personnes habituellement présentes à l'assemblée, la Société ne dispose pas et n'identifie pas de salle permettant de respecter les mesures sanitaires prévues par le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et pour lutter contre sa propagation.

L'avis préalable à l'Assemblée générale, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a d'ores et déjà été publié le 3 mars 2021 au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO). L'attention des actionnaires et autres personnes ayant droit d'assister à l'assemblée est donc attirée sur le fait que contrairement à ce qui est mentionné dans cet avis, l'assemblée se tiendra à huis clos.

L'Assemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la Société (www.teleperformance.com) et une séance de questions-réponses sera organisée à l'attention des actionnaires. La vidéo de l'Assemblée Générale sera également disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation...