Teleperformance : grimpe après une nouvelle belle performance

(Boursier.com) — Au même titre que Danone et L'Oréal, Teleperformance a assuré au premier trimestre en dévoilant un chiffre d'affaires de 1,962 MdE, en progression de 6,5% à données comparables et de +14,6% à données publiées. Le consensus tablait sur une croissance interne de 4,9%. Fort de ce 1er trimestre encourageant, et en dépit d'un environnement global de plus en plus déstabilisé, Teleperformance a confirmé ses objectifs annuels 2022, à savoir une croissance organique de plus de 5% et une marge d'EBITA en hausse de 30pb.

"Nous avons récemment fortement limité nos engagements en Russie, où notre exposition reste inférieure à 1% de notre chiffre d'affaires", a précisé le leader mondial des centres d'appels.

Avec cette publication, TEP démontre une fois de plus sa capacité à afficher une forte croissance organique liée à la digitalisation de l'économie et des acquisitions ciblées pourraient toujours se matérialiser, affirme Oddo BHF. Ses estimations sont en phase avec les guidances du groupe de sorte que ses prévisions sont inchangées et son conseil 'surperformer' maintenu.

"Les objectifs annuels ont été confirmés et les commentaires sur les perspectives lors de la conférence téléphonique étaient positifs, à notre avis, tant en termes de chiffre d'affaires que de marges. Nous pensons que cette publication confirme le potentiel de croissance sous-jacent de TEP sur ses principaux marchés, bien que le titre ait enregistré de faibles performances depuis le début de l'année", note de son côté Stifel, à l''achat' sur la valeur.

Dans les premières positions du CAC40, Teleperformance grimpe de 5,1% à 342 euros.