Teleperformance grimpe après le rachat de Webhelp par Concentrix

(Boursier.com) — Teleperformance prend la tête du CAC40 en début de séance à Paris avec un titre qui s'adjuge 2,4% à 223 euros. Stifel a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 340 euros alors que Concentrix a annoncé hier soir l'acquisition de la société française Webhelp, dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,8 milliards de dollars, dette comprise. L'opération conduira à la création d'un leader sur le marché de l'expérience client avec près de 10 milliards de dollars de revenus.

À première vue, le courtier n'anticipe aucun impact sur la capacité de Teleperformance à poursuivre sa croissance. Il pense que la combinaison de la croissance sous-jacente du marché, des atouts concurrentiels de l'entreprise et de son ensemble de services et de son mix vertical plus diversifiés constitue des vents favorables solides. De plus, les différents mix géographiques et verticaux de Webhelp limitent le chevauchement. Cependant, le broker est conscient que cela peut soulever quelques questions car cette transaction renforcera le positionnement de Concentrix : la société devient un acteur beaucoup plus important avec une empreinte plus diversifiée.