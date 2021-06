Teleperformance : 'Great Place to Work' en Turquie

Teleperformance : 'Great Place to Work' en Turquie









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Teleperformance a reçu pour la toute première fois le prix Great Place to Work pour ses opérations en Turquie. Cette certification GPTW repose notamment sur la participation élevée des employés et sur les excellents scores obtenus dans l'ensemble des domaines d'évaluation, dont la diversité, les mesures de santé et de sécurité face à la Covid-19, la culture d'intégration, la fiabilité et l'environnement de travail. En plus du télétravail, Teleperformance emploie des collaborateurs dans cinq campus et sur des sites de clients implantés à Istanbul, Bal?kesir, Usak, Antalya et Diyarbak?r.

Cette certification revêt une importance toute particulière, notamment en cette période de crise sanitaire prolongée, qui présente toujours des défis et des ruptures majeurs pour les

Teleperformance, qui a fait du bien-être de ses collaborateurs une priorité au niveau mondial, compte 31 pays où ses filiales sont reconnues comme employeurs de premier plan par des experts indépendants : l'Albanie, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Espagne, les États-Unis, la Grèce, le Guatemala, l'Inde, l'Indonésie, le Kosovo, Madagascar, la Malaisie, le Maroc, le Mexique, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, le Portugal, la République dominicaine, le Royaume-Uni, la Russie, le Salvador, la Tunisie et la Turquie, ce qui représente environ 90 % des collaborateurs du groupe dans le monde.