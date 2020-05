Teleperformance : garde la main

Teleperformance : garde la main









Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — Teleperformance redonne modestement 0,8% ce lundi à 203 euros à Paris, malgré le Credit Suisse qui a ajusté son cours cible sur le dossier de 200 à 235 euros. La SG était de son côté déjà repassée à l''achat' en visant 220 euros, tandis que la Deutsche Bank a revalorisé le titre à 240 euros ('acheter').

"Au-delà de la bonne résilience au T1, nous sommes rassurés par le fait que l'activité a principalement souffert d'un problème d'offre (réorganisation en télétravail) plutôt que de demande" a commenté de son côté Portzamparc pour qui l'adaptation rapide du mode d'organisation du groupe devrait lui permettre de rebondir rapidement dans un contexte où le besoin d'interactions augmente. "Si le momentum ne sera pas très favorable au T2, la baisse du titre offre une opportunité rare de se positionner sur un dossier de qualité qui devrait traverser la crise avec sérénité" conclut l'analyste qui repasse en conséquence de 'Renforcer' à 'Acheter' en visant un cours de 240 euros.

Le leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées a enregistré, sur le T1, un chiffre d'affaires de 1,352 milliard d'euros, en hausse de 6,4% à données publiées et de 6,2% à données comparables. "Avec une liquidité qui a plus que doublé aujourd'hui et une note de crédit S&P BBB- confirmée, la solidité financière du groupe est garantie et nous sommes assurés du financement de notre activité pour les 18 prochains mois. Alors que le deuxième trimestre s'annonce plus difficile au regard du contexte actuel, le groupe est bien préparé pour aborder le second semestre avec confiance et accompagner le redémarrage des activités des clients existants et les nouveaux clients gagnés durant cette crise", a déclaré Daniel Julien, PDG de la société.

Le groupe a lancé un programme de réduction de coûts de l'ordre de 250 millions d'euros et a gelé son programme d'investissements jusqu'à nouvel ordre.

Teleperformance a sécurisé le 15 avril des lignes de crédit supplémentaires pour 655 ME. Ces liquidités viennent se rajouter aux lignes non utilisées de 500 ME disponibles actuellement. Le groupe dispose aujourd'hui de plus de 1,5 milliard d'euros, trésorerie incluse, pour faire face aux aléas de la crise. Le groupe a également confirmé sa décision prise fin mars de ne pas donner à ce stade d'objectif financier pour l'année en cours. Teleperformance aborde cependant le second semestre avec confiance pour accompagner le redémarrage des activités de ses clients existants et les nouveaux clients gagnés durant cette crise...