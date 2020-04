Teleperformance fournit une assistance mondiale sur le Covid-19

Teleperformance fournit une assistance mondiale sur le Covid-19









Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — Teleperformance travaille avec les gouvernements et les services de santé publique dans 13 pays et délivre désormais une large gamme de services essentiels d'assistance à distance pour aider les gouvernements dans leur lutte contre le Covid-19 partout dans le monde. Teleperformance fournit des services d'information aux citoyens en Amérique, en Asie-Pacifique et en Europe continentale, au Moyen-Orient et en Afrique .

Les services proposés dans le secteur public comprennent les services d'information et d'assistance aux particuliers aux niveaux local, régional et national dans 13 pays représentant près de deux milliards de personnes. Ils incluent les lignes d'information sur le Covid-19 et d'autres services essentiels dans les domaines suivants : rapatriements, dons aux personnes vulnérables, renseignements sur les avantages sociaux octroyés par les gouvernements, la police et les opérations de back-office.

Fort de son implantation mondiale et de son agilité dans tous les environnements, Teleperformance est en effet en mesure de répondre rapidement aux situations d'urgence rencontrées par les gouvernements, avec la mise en place de solutions de back-office et de service d'assistance en quelques heures ou plusieurs jours en fonction des besoins. Parallèlement aux 'hotlines' Covid-19, Teleperformance continue de fournir une grande variété de services essentiels dans 80 pays et couvrant 160 marchés.

Teleperformance rappelle que les 13 pays soutenus par dans la gestion de leurs 'hotlines' Covid-19 sont la Colombie, le Salvador, la France, la Grèce, l'Inde, l'Italie, le Liban, Madagascar, la Russie, Singapour, la Tunisie, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni.