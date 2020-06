Teleperformance : Fidelity précise sa position

Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 8 juin 2020 par l'AMF, la société Fidelity Management & Research Company LLC (Wilmington, Delaware, Etats-Unis), contrôlée par la société FMR LLC, a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 5 juin 2020, le seuil de 5% du capital de la société Teleperformance, et détenir individuellement 2.896.924 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 4,93% du capital et 4,85% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions sur le marché. À cette occasion, FMR LLC n'a franchi aucun seuil et détient, au 5 juin 2020, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 3.553.074 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 6,05% du capital et 5,95% des droits.