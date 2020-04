Teleperformance : engagé dans la lutte contre COVID-19

(Boursier.com) — L’épidémie du COVID-19 touche désormais sévèrement le monde entier, obligeant de nombreux pays à imposer un confinement de la population et des interdictions de voyager et entraînant l’économie dans une crise sans précédent. Dans cette période inédite, la priorité de Teleperformance est d'assurer la sécurité des employés et de soutenir les communautés dans lesquelles il opère ainsi que les personnes les plus vulnérables. Le groupe poursuit ses efforts pour garantir la poursuite de l’activité afin de maintenir des services critiques aux activités essentielles de nombreux clients. Teleperformance est aujourd'hui pleinement engagé pour lutter contre toutes les conséquences de la pandémie.

Teleperformance se prépare de manière proactive à la propagation possible au-delà de la Chine depuis janvier et a très rapidement réagi en prenant des mesures afin de limiter la menace pour ses employés, l’activité de ses clients et l'impact économique et les implications pour la société dans son ensemble. En conséquence, le plan mondial de poursuite de l’activité de Teleperformance est désormais mis en œuvre dans le monde entier et un comité mondial de crise COVID-19 a été créé pour suivre de près les développements liés à la pandémie, informer et soutenir les principaux décideurs et coordonner rapidement les efforts de réponse. Le comité de crise se tient quotidiennement via des conférences téléphoniques (Crisis Executive team calls) et le comité exécutif est organisé toutes les semaines avec les 22 principaux dirigeants de l'entreprise.

Développement rapide du télétravail

Afin d’assurer la continuité d’activité des clients et garantir la conformité des sites opérationnels aux règles de distanciation sociale, Teleperformance a mis en œuvre de nombreuses réponses d'urgence telles que la transition vers le travail à domicile et l'utilisation de solutions digitales. Le télétravail a été notamment activé quelques semaines après la promulgation des premières mesures de confinement, conformément aux normes et certifications de sécurité. À ce jour, Teleperformance a déployé 120.000 agents sur un modèle de travail à domicile, ce qui représente près de 50 % de la force de production. Les efforts pour continuer à augmenter ce nombre se poursuivent et le Groupe a pour objectif d’atteindre 2/3 d'ici la mi-avril.

Un rôle clé pour les économies du monde entier en période de crise

Dans le monde entier, les équipes de Teleperformance ont travaillé sans relâche pour protéger la santé et le bien-être de l’ensemble de ses employés, tout en assurant la poursuite de de l’activités de ses clients. Les employés de Teleperformance fournissent des services critiques et de back office à de nombreuses activités essentielles dans des secteurs tels que la santé, la finance et la banque, la distribution, les communications, le transport et la logistique, les technologies de l'information, l'énergie, les services publics et le secteur public.

Pendant l'épidémie, Teleperformance est également responsable de nombreuses opérations de numéros d’urgence mis en place par les gouvernements locaux à travers le monde.

Reconnaissance de la sécurité des employés

La santé et la sécurité de ses employés est une priorité absolue pour Teleperformance. Le groupe a mis en

place une politique stricte de sécurité et d'hygiène dans le monde entier, pilotée quotidiennement par une

équipe centrale dédiée pour garantir :

• Le respect des directives et recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Center for Disease Control (CDC), en collaboration étroite avec les gouvernements locaux et les autorités ;

• les politiques de distanciation sociale suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé ;

• le nettoyage fréquent et renforcé des installations avec des produits de désinfection ;

• la disponibilité adéquate de fournitures telles que des désinfectants pour les mains et, si recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, des masques ;

• le dépistage des températures corporelles élevées de toute personne entrant sur un site de Teleperformance ;

• la mise en place d'une politique stricte d’interdiction de déplacement.

Le groupe a déjà commandé 6,3 millions de masques à livrer sur tous ses sites à travers le monde, soit l’équivalent d’un masque par jour par employé travaillant dans les centres du groupe pendant un mois.

Des communications destinées aux employés sont effectuées fréquemment sur plusieurs canaux de communication, dont une visioconférence hebdomadaire avec le président et directeur général de Teleperformance ouverte à l’ensemble des employés et des contacts réguliers avec les 100 principaux dirigeants de moins de 45 ans pour être une force supplémentaire du changement sur le terrain.

Les actions de Teleperformance pour assurer la sécurité sur ses sites européens ont été reconnus par le Comité

d'Entreprise Européen (ECWC), qui a agi en tant que représentant indépendant des employés pour examiner les réponses individuelles des filiales de Teleperformance à la pandémie de COVID-19.

Stephan Sielemann, secrétaire du Comité d'Entreprise Européen a déclaré dans une lettre officielle : «Teleperformance s'assure du mieux possible que nos employés, nos emplois et toute notre famille TP sont protégés contre les pires effets de ce virus dévastateur. Les informations recueillies par les membres du ECWC à travers l'Europe confirment que la direction de Teleperformance, les équipes IT et le personnel travaillent ensemble pour assurer notre sécurité à tous.»

Fortement reconnu pour l'engagement des employés et la démarche RSE

Prendre soin des employés a toujours été une priorité absolue pour Teleperformance, notamment avec la mise en place de programmes de sensibilisation à la santé physique et mentale. Rien qu'en 2019, le Groupe a reçu 22 reconnaissances de Great Place to Work et de KINCENTRIC Best Employer, représentant 70% de l’effectif total. Teleperformance participe également de longue date aux initiatives du Pacte mondial des Nations Unies visant à adopter des politiques durables et socialement responsables.

En mars 2020, le rapport intégré 2019 de Teleperformance a été homologué au niveau «GC Advanced» par le UN Global Compact. Il s’agit du plus haut niveau de différenciation du Global Compact des Nations Unies.

En 2019, pour la sixième année consécutive, Verego a décerné à Teleperformance la certification SRS (Social Responsibility Standard) pour tous ses sites. Cette évaluation offre un cadre de référence complet aux entreprises désireuses de mettre en œuvre avec succès leurs initiatives en matière de responsabilité sociale.

La certification Verego SRS est attribuée à des sociétés qui se distinguent par l’excellence de leur stratégie et de leurs pratiques dans 5 domaines clés : leadership, éthique, social, communautés et environnement. Teleperformance a obtenu la certification à l'échelle du Groupe dans ces cinq domaines, couvrant tous les sites dans le monde.

Œuvres caritatives et solidaires

En tant que l'un des plus grands employeurs dans la plupart des régions où il opère, Teleperformance s'engage à avoir un impact positif sur les économies locales et plus généralement sur la vie des gens. Dans la crise actuelle, le groupe soutient les communautés pour aider les personnes les plus vulnérables.

Par exemple :

- En Tunisie, Teleperformance a apporté son expertise et ses ressources pour aider les services locaux d'urgence médicale (SAMU) en mettant en place une équipe d'agents prête à répondre aux demandes d'urgence des patients ;

- Aux États-Unis, Teleperformance est associé à «Feed the Children» depuis 2006 par des dons tant réguliers qu’exceptionnels pour cette crise. «Feed the Children» prend des mesures pour que les voisins ne soient pas oubliés, en fournissant aux partenaires des communautés les équipements nécessaires pour aider les gens. Les besoins augmentent considérablement en cette période de crise.

Liquidité financière renforcée

Teleperformance est en train de sécuriser des lignes de crédit supplémentaires pour plus de 700 millions d’euros, en plus des facilités non-utilisées de 500 millions d’euros disponibles actuellement, pour permettre au groupe de faire face aux aléas de la crise.