Teleperformance : encore en berne

(Boursier.com) — Teleperformance recule encore de 1,8% à 133,15 euros ce lundi à Paris. La valeur reste délaissée dans la foulée d'un nouvel avertissement sur revenus et de comptes trimestriels inférieurs aux attentes des analystes... Le numéro 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client a indiqué la semaine passée que compte tenu d'un environnement macro-économique qui devrait rester difficile au second semestre, il s'attend désormais à une croissance de son chiffre d'affaires à données comparables hors "contrats Covid" comprise entre +6% et +8% cette année contre 8 à 10% espéré initialement. L'objectif de marge d'EBITA courant a, en revanche, été confirmé à 16%...

Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg a ramené sa cible de 232 à 225 euros, tout en restant à l'achat. Morgan Stanley (pondération en ligne) a expliqué que les résultats avaient dépassé les attentes et les prévisions de croissance organique pour l'exercice ont été révisées à la baisse d'environ 2%... Lors de la conférence téléphonique, la société s'est montrée "très rassurante" sur les prévisions de marge pour l'exercice 2023, mais moins confiante sur la croissance des revenus. Bien que la baisse des prévisions ne soit pas entièrement une surprise après les résultats de Concentrix et de Telus, elle laisse le titre sans catalyseurs...

Prudence de mise

"Même si le cours de l'action représente encore une décote significative par rapport à ses niveaux de valorisation historiques, nous ne pensons pas que les nouvelles prévisions pour l'exercice 2023 sont suffisamment prudentes au regard du contexte sectoriel", estime de son côté JP Morgan. L'intermédiaire souligne également le ralentissement de la croissance dans le segment des services de base de Teleperformance, qui a baissé de 3% au deuxième trimestre...

Incontestablement, la visibilité sur la croissance organique reste très faible dans le contexte actuel de sorte que le titre devrait rester sous pression au cours des prochains mois, indique de son côté Oddo BHF. La valorisation reste très néanmoins raisonnable (VE/EBIT 8,4x, soit une décote de plus de 40% vs historique 10 ans ; un niveau au plus bas depuis 2013 ; FCF yield de plus de 9% en 2023e) avant même l'impact relutif de Majorel, souligne le courtier, à 'surperformer'. L'objectif est abaissé de 270 à 257 euros avec un CMPC de 10% afin de prendre en compte les incertitudes liées à l'IAI à long terme.

A noter que Citi a aussi réduit la mire de 300 à 270 euros, tout en restant à l'achat', tandis que Stifel a coupé son objectif de 200 à 170 euros avec un avis à 'conserver'...