Teleperformance : encore de la nervosité

(Boursier.com) — Teleperformance reperd 4% à 169 euros ce jeudi, alors que le titre avait décroché dans le sillage de son avertissement sur revenus et de l'annonce du rachat de Majorel le mois dernier. Les analystes continuent d'ajuster leurs positions en réponse à cette nouvelle donne, à l'image de Morgan Stanley qui a dégradé la valeur à 'pondération en ligne', tout en coupant sa cible de 320 à 240 euros.

Selon Citi, la plupart des investisseurs auraient préféré une opération de croissance externe dans les services spécialisés à marge élevée et non pas sur un "opérateur de centres d'appels ordinaire"... De plus, le marché n'a pas caché sa frustration initiale face à la prime offerte pour reprendre la firme basée au Luxembourg. Majorel est un opérateur plus petit avec des marges d'EBITDA plus faibles, mais dispose d'une exposition plus élevée aux services de modération de contenu à croissance rapide...

Avec l'acquisition de Majorel, le groupe atteindra son objectif de CA de 10 MdsE avec deux ans d'avance, a détaillé de son côté Oddo BHF. Ce dernier parle d'une "opportunité financière" au regard de la relution sur les BPA (7,5% dès la première année et plus de 10% en prenant en compte les synergies). D'un point de vue stratégique, ce rapprochement est néanmoins une surprise dans la mesure où les investisseurs attendaient plutôt un renforcement dans les services spécialisés...

Stifel avait de son côté dégradé le dossier à 'conserver' avec un objectif coupé à 220 euros. Le courtier comprend la raison d'être de cette décision stratégique et la considère comme positive à moyen et long terme. Cependant, il voit peu de raisons au cours des 6 à 12 prochains mois pour que l'action rebondisse, étant donné la série d'annonces confuses et les publications de résultats décevantes au cours des derniers mois.