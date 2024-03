Teleperformance : encore -25% au compteur !

(Boursier.com) — Alors que le CAC40 évolue sur des niveaux jamais atteints, Teleperformance voit sa capitalisation fondre d'un quart après la présentation de résultats peu convaincants. La firme a fait état d'une croissance organique inférieure aux attentes pour 2023 et s'est dit "prudente" pour ses perspectives 2024. Pour l'exercice en cours, le groupe se veut donc prudent dans un contexte macroéconomique volatil et annonce un objectif de croissance organique compris entre +2% et +4%. La MOP devrait, quant à elle, progresser entre 10 pb et 20 pb sur une base pro forma (vs 14,9% en 2023), hors couts d'intégration de Majorel.

A la suite de cette annonce, Oddo BHF devrait réduire ses estimations de ROC 2024 d'environ 5%. L'amélioration de la MOP en 2024 est plus faible qu'attendu mais il convient de reconnaitre que la croissance du CA (+2/4% pro forma) subit un contexte macroéconomique peu favorable, explique l'analyste. A moyen terme, le groupe confirme une enveloppe de synergie issues de Majorel de 150 ME, dont 50 ME visés en 2024. La valorisation reste toujours très limitée (EV/ROC 2024e : 6,6x vs 7x pour Concentrix) mais compte tenu de la faible visibilité sur la croissance organique, la revalorisation du groupe ne devrait s'inscrire que dans un processus de moyen terme, selon le broker. Ce dernier reste à 'surperformance' avec un objectif ramené de 238 à 164 euros (moyenne d'un DCF à 206 euros et des comparables à 122 euros qui subissent les incertitudes autour des impacts potentiels négatifs de l'Intelligence artificielle).

"Hors effet covid, hors hyperinflation, hors impact dilutif de Majorel, du streamling & des difficultés sur le marché de l'emploi US sur la profitabilité, les choses auraient été proches des attentes, mais la réalité est ce qu'elle est", constate Midcap Partners. "La guidance 2024 est peu galvanisante dans un contexte encore volatil & Majorel de confirmer son incidence négative sur la rentabilité", ajoute l'analyse.

Alors que le spécialiste des centres d'appel subit depuis plusieurs semaines les craintes entourant l'IA, Daniel Julien a déclaré à 'CNBC' que l'entreprise voyait une opportunité majeure dans l'intégration de l'IA dans ses services et qu'il y aurait toujours un espace pour la réassurance fournie par une interaction humaine. "Le jour où le client sera un robot, peut-être que l'IA remplacera les humains", a souligné le patron de Téléperformance. 'L'IA fait partie des solutions que nous proposons aux clients", a ajouté le dirigeant dans l'émission "Squawk Box Europe" de 'CNBC'. "L'IA contribue à accroître la précision de nos employés... ce qui est formidable, mais en fin de compte, nous sommes là pour réduire les frictions entre les citoyens, ou le client, et les entreprises auprès desquelles ils ont acheté un produit et un service... Nous percevons donc l'IA comme améliorant le travail de nos employés humains, mais ne les remplaçant absolument pas".