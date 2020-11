Teleperformance : en tête du CAC40 après le relèvement de la guidance annuelle

Teleperformance : en tête du CAC40 après le relèvement de la guidance annuelle









Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — Teleperformance s'offre la tête du CAC40 ce mercredi à la faveur d'un gain de 3,6% à 278,7 euros. Le spécialiste des centres d'appels a fait état d'une accélération de la croissance de son activité au 3ème trimestre avec des revenus de 1,428 milliard d'euros, en hausse de 12,3% en organique. Fort de ce dynamisme, le management a relevé sa guidance annuelle de chiffre d'affaires avec une croissance interne désormais attendue à environ 8% à données comparables, contre un objectif de croissance 'de l'ordre de 6%' communiqué auparavant. Il a confirmé viser un taux de marge d'EBITA courant sur CA d'au moins 12,5%.

Daniel Julien, PDG du groupe, a déclaré : "nous avons réalisé un excellent 3ème trimestre, avec une croissance organique de nos activités de plus de +12%, en nette accélération par rapport au premier semestre, et ce malgré la très forte baisse des activités de gestion des demandes de visas de TLScontact et une base de comparaison élevée. Cette performance confirme le retour à une croissance soutenue depuis juin, notamment en Europe et dans la région ibérico-LATAM. Elle reflète l'agilité de Teleperformance à adapter rapidement son modèle opérationnel au contexte de crise sanitaire mondiale d'une ampleur inédite".

Portzamparc parle d'un excellent trimestre et passe de 'conserver' à 'renforcer' sur le dossier avec une cible remontée de 275 à 285 euros. TEP fait un travail remarquable mais la valorisation reste très exigeante, souligne la maison de bourse. Citi évoque une dynamique de chiffre d'affaires "impressionnante" et revalorise le titre de 250 à 280 euros ('achat'). Morgan Stanley ('surpondérer) déclare que c'est la première fois, de mémoire, que la société revoit à la hausse ses perspectives pour l'année au troisième trimestre, grâce à une forte performance interne malgré des bases de comparaison difficiles.