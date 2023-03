Teleperformance : en avance de 4 ans sur son objectif de réduction d'émissions de CO2

(Boursier.com) — Teleperformance indique avoir atteint son objectif 2026 de réduction d'émissions de CO2 par employé équivalent temps plein. Teleperformance a en effet réduit ses émissions de CO2 par employé équivalent temps plein de 49% par rapport à 2019, dont -15% en 2021 (vs 2020) et -9% en 2022 (vs. 2021).

Cette performance repose notamment sur le déploiement de Teleperformance Cloud Campus, son modèle de télétravail multilingue sans limites de frontière.

Les actions menées par Teleperformance pour réduire son impact sur l'environnement s'inscrivent dans le cadre de son programme mondial Citizen of the Planet. Teleperformance s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, soit 10 ans avant l'échéance fixée par l'Accord de Paris sur le climat.

A la fin de l'année 2022, Teleperformance affiche les performances environnementales suivantes :

- 28 % de sa consommation d'énergie est d'origine renouvelable ;

- les émissions de CO2 par collaborateur issues de la consommation d'électricité ont diminué de 7% vs. 2021 ; la consommation d'énergie globale du groupe a légèrement augmenté en raison de la croissance du nombre d'employés dans les activités back-office des clients.

"En tant qu'acteur citoyen responsable, Teleperformance s'efforce de réduire son impact sur l'environnement. C'est donc avec une grande fierté que nous publions la performance environnementale 2022 du groupe. Celle-ci reflète les progrès considérables de Teleperformance en matière de lutte contre le changement climatique", commente Clémentine Gauthier, directrice RSE du groupe.

Teleperformance fixera de nouveaux objectifs dans le courant de l'année.