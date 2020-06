Teleperformance : dividende de 2,4 euros en vue

Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Teleperformance s'est réunie à huis clos à Paris le 26 juin 2020 sous la présidence d'Olivier Rigaudy, Directeur général délégué du groupe. L'Assemblée générale a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires à l'exception de la résolution 30 portant sur les références textuelles applicables en cas de changement de codification du Code de commerce.

L'Assemblée générale a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2019. Elle a validé la distribution d'un dividende de 2,4 euros par action, en hausse par rapport à l'année précédente, avec un détachement du coupon, le 2 juillet pour une mise en paiement le 6 juillet.

En outre, l'Assemblée générale de Teleperformance a approuvé le renouvellement de 5 mandats d'administrateurs : Mmes Christobel Selecky et Angela Maria Sierra Moreno et ceux de messieurs Bernard Canetti, Philippe Dominati et Jean Guez. Ce renouvellement permet de maintenir au sein du conseil la représentation équilibrée des hommes et des femmes ainsi que la diversité en termes d'expériences, d'expertises et de nationalités.

Les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux ainsi que la politique de rémunération qui leur est applicable a été approuvée.

Les résultats des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet de Teleperformance.