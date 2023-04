Teleperformance : décroche après son avertissement et sa grosse acquisition

(Boursier.com) — Grosse opération de croissance externe en vue chez Teleperformance. Une transaction pas très au goût du marché si l'on se réfère à la chute de plus de 13% du titre en ce milieu de semaine. A moins que ce décrochage soit davantage lié à l'avertissement sur revenus émis quelques heures plus tôt par le spécialiste de la relation client.

Le géant des services aux entreprises a annoncé son intention de déposer une offre volontaire d'acquisition en cash et en titres sur l'intégralité des actions de Majorel, spécialiste des expériences client personnalisées. Le groupe français propose 30 euros par action, soit un montant total de 3 milliards d'euros, pour racheter la société basée au Luxembourg. Une offre qui matérialise une prime de 43% sur le dernier cours de clôture de Majorel.

Offre en titres et en numéraire

Les actionnaires de Majorel pourront choisir de recevoir des titres Teleperformance selon un ratio d'échange de 0,1382 action Teleperformance pour chaque action Majorel, dans la limite de 1 MdE d'actions Teleperformance.

Les actionnaires majoritaires et le Conseil de Majorel favorables à l'offre

Les actionnaires majoritaires de Majorel, Bertelsmann Luxembourg et Saham Customer Relationship Investments Limited et Saham Outsourcing Luxembourg, qui représentent environ 79% des actions Majorel, se sont chacun engagés, de manière irrévocable, à apporter à l'offre leurs titres Majorel et feront le choix de recevoir en priorité des actions Teleperformance, dans la limite ci-dessus, et recevront un nombre total d'actions Teleperformance qui dépendra du choix des autres actionnaires minoritaires de Majorel.

Le comité exécutif et le Conseil de surveillance de Majorel ont accueilli favorablement cette offre, et, à ce jour, considèrent qu'elle est dans le meilleur intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses employés et de ses autres parties prenantes.

Une entité combinée réalisant 12 Md$ de revenus annuels

La combinaison Teleperformance-Majorel donnera naissance à un groupe d'environ 12 Md$ de revenus dans les services aux entreprises en solutions digitales (pro-forma 2023), avec une présence forte dans toutes les grandes économies du monde. "Il s'agit d'un accord gagnant-gagnant immédiat pour les actionnaires des deux groupes, et l'engagement commun des dirigeants des deux groupes est de dynamiser notre création de valeur", a déclaré Daniel Julien, directeur général de Teleperformance.

Teleperformance a l'intention d'acquérir toutes les actions Majorel, dans le but de procéder à son retrait de la cote. "Dans ce contexte, Teleperformance pourrait, une fois l'offre réalisée, procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire ou d'autres procédures permettant de détenir l'intégralité des actions Majorel, ou de ses actifs et opérations".

Avertissement sur les revenus mais objectif de marge relevé

Du côté de l'activité, Teleperformance a donc profité de sa publication trimestrielle pour revoir à la baisse sa guidance de croissance 2023 : il table désormais sur une hausse du chiffre d'affaires à données comparables (hors contrats Covid) entre 8% et +10%, contre environ +10% auparavant. La croissance du chiffre d'affaires à données comparables (contrats Covid inclus) serait de l'ordre de +7%. Le management a en revanche révisé à la hausse son objectif de marge d'EBITA à environ 16%, un niveau record, à comparer à un objectif initial de 15,7%. Une révision qui s'explique par l'impact relutif sur la profitabilité de l'offshore et d'un mix plus favorable (service spécialisé).

Selon Citi ('achat'), la baisse des prévisions de croissance sera probablement vue négativement, étant donné que Teleperformance est toujours perçue comme une valeur de croissance par le marché. Morgan Stanley ('surpondérer') affirme que les revenus du premier trimestre ont été plus faibles que prévu, bien que la hausse de la marge signifie que le consensus restera inchangé. "Les actions ont faibli et on peut dire que la croissance plus mole est déjà intégrée, même si un surplomb supplémentaire lié à l'IA pourrait peser".

RBC ('surperformance') affirme lui que le marché accordera probablement plus de poids à la réduction des prévisions de croissance du chiffre d'affaires qu'aux perspectives de marge. Les commentaires de Teleperformance selon lesquels jusqu'à 30% de ses volumes pourraient être automatisés en raison de l'IA d'ici trois ans sont "assez stupéfiants". Cela soulève des questions importantes quant à l'impact que cela aura à plus long terme sur les marges, les barrières à l'entrée, les risques d'internalisation des entreprises et pour l'économie des services au sens large.